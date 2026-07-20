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Balıkesir Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu 20 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 36 derece civarında, nem oranı ise %67 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 21 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. 21 Temmuz'da sıcaklığın yine 36 derece olması, 22 Temmuz'da ise 39 dereceye çıkması bekleniyor. Bu koşullarda dikkatli olmakta fayda var.

Balıkesir Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Balıkesir'de hava durumu çok sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 36 derece civarında seyredecek. Nem oranının ise %67 civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 21 kilometre hızla esecek. Bu koşullar altında, Balıkesir'deki hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Salı günü, sıcaklıkların 36 derece civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının yine güneşli olması öngörülüyor. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında, özellikle öğle saatlerinde, doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ortamlarda kalmanın da yararı vardır. Bol su içmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerekirse gölgeye sığınmak da önem taşır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarında sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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