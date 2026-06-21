HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklıkları 28-30 derece arasında seyrederken, gece 15-17 dereceye düşecek. Hava açık ve nem oranı %60 civarında. Hafif rüzgarla birlikte, dışarıda vakit geçirmek için mükemmel bir gün. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için ideal bir dönem. Güneşten korunmayı unutmayın.

Balıkesir Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Balıkesir'de, 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklıkları 28-30 derece arasında. Hava açık. Gece sıcaklıkları 15-17 dereceye düşüyor. Bu da serin bir ortam sunuyor. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı ise 7 km/saat. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek ideal.

Haziran ayı genellikle Balıkesir'de sıcak ve güneşli geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 29-30 derece. Gece sıcaklıkları 16-17 derece dolaylarındadır. Yağış ihtimali düşüktür. Hava genelde açıktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkabilir veya denize girebilirsiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olduğundan, uzun süre dışarıda kalırken dikkatli olun. Güneş kremi kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın. Rüzgar hafif olduğu için açık alanlarda serinlemek mümkün.

Balıkesir'de hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinliklerine katılarak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı! ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı!
Bursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdiBursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.