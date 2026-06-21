Balıkesir Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de, 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklıkları 28-30 derece arasında. Hava açık. Gece sıcaklıkları 15-17 dereceye düşüyor. Bu da serin bir ortam sunuyor. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı ise 7 km/saat. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek ideal.

Haziran ayı genellikle Balıkesir'de sıcak ve güneşli geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 29-30 derece. Gece sıcaklıkları 16-17 derece dolaylarındadır. Yağış ihtimali düşüktür. Hava genelde açıktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkabilir veya denize girebilirsiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olduğundan, uzun süre dışarıda kalırken dikkatli olun. Güneş kremi kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın. Rüzgar hafif olduğu için açık alanlarda serinlemek mümkün.

Balıkesir'de hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinliklerine katılarak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.