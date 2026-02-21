HABER

Balıkesir Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

21 Şubat 2026 Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Sabah saatlerinden itibaren gözlemlenen sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 21 km/saat seviyelerine yükselecek. Nem oranı ise yüzde 90’ın üzerine çıkacak. 22 Şubat’ta çok bulutlu hava ve yağmur ihtimali söz konusu. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında kalacak. Havaya uygun giyinmek ve tedbirli olmak önem kazanmaktadır.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Balıkesir'de hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinden itibaren bu durum gözlemlenecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 21 km/saat seviyelerine ulaşacak. Nem oranı yüzde 90'ın üzerine çıkacak. Bu durum Balıkesir'deki hava durumunu yağmurlu ve serin olarak tanımlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Şubat Pazar günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağmur ihtimali de bulunuyor. Sıcaklık 5 ile 7 derece arasında kalacak. Rüzgar hızı 21 km/saat seviyesine çıkabilir. Nem oranı yine yüzde 90'ın üzerine çıkacak. 23 Şubat Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek.

24 Şubat Salı günü ise bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 16 derece arasında olacak. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Yağmurlu günler için uygun kıyafetler seçilmelidir. Sürücüler dikkatli olmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı koşullarda tedbirli davranmak gerekir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hava tahminlerini takip etmek iyi bir yöntemdir. Bu şekilde Balıkesir'deki hava koşullarına hazırlıklı olmak mümkündür.

