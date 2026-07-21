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Balıkesir Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 21 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 33-34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 17-18 derece civarında seyredecek. Nem oranı %35-40 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 9-14 km/s arasında değişecek. Bu hava durumu, açık hava etkinliklerine uygun bir gün sunuyor. Ancak yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmak, bol su içmek ve güneşten korunmak önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

21 Temmuz 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde 33 - 34 derece bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 17 - 18 derece civarında olacak. Nem oranı %35 - %40 seviyelerinde gerçekleşecek. Rüzgar hızı 9 - 14 km/s arasında değişecek. Bu hava durumu, Balıkesir için tipik bir Temmuz gününü temsil ediyor.

Balıkesir'deki hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demek. Ancak, yüksek sıcaklıklara dikkat etmek gerekiyor. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı. Ayrıca, bol su içmek de önem taşıyor.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 37 - 38 derece olacak. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 39 - 40 dereceye çıkabilir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu条件lerde, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine planlamak daha iyi. Gün boyunca bol su içmek gerekir. Güneş ışınlarından korunmak da önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilebilir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havadan korunması önemlidir.

Hava durumu Balıkesir'de sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerini planlarken sıcaklıkları dikkate almak uygun olur. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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