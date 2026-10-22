Balıkesir Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

22 Ekim 2026 tarihi için Balıkesir hava durumu güzel bir gün sunuyor. Şehir, doğal güzellikleriyle birleşiyor. Bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında. Güneşin sıcak ışıkları altında dışarıda vakit geçirmek keyifli. Hafif bir rüzgar eşlik ediyor. Ancak, gün içerisinde beliren bulutlar hafif yağışlar getirebilir. Dışarı çıkmadan önce yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var. Balıkesir'deki hava durumu bulutlu ve yer yer hafif yağışlı olarak tanımlanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü sıcaklık 19-22 derece arasında olacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Cumartesi de bu sıcaklık aralığı devam edecek. Ancak gün içerisinde yerel yağışların görülme ihtimali var. Hava durumu göz önünde bulundurulursa, dışarıda geçirilecek zamanlarda hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Pazar günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 22-24 derece civarında olacak. Bu gün piknik yapmak veya açık hava etkinliklerine katılmak için ideal. Ancak, gün içinde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Balıkesir’in doğal güzellikleri arasında vakit geçirmek harika bir fırsat.

Balıkesir hava durumu incelendiğinde ılıman ve keyifli bir havanın hüküm sürdüğü gözlemleniyor. Dışarıda zaman geçirenler için uygun önlemler almak önemli. Sıcak ve soğuk havalar arasında geçişkenlik olabileceği için giysi seçimlerinizi dikkatlice ayarlamanız iyi olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Katmanlı giyinmek mantıklı bir tercih.

Balıkesir’de 22 Ekim 2026 tarihi için hava durumu uygun görünmekte. Dışarıda geçireceğiniz zaman için hazırlığınızı yapmayı unutmayın. Doğanın tadını çıkarın, sağlık açısından önleminizi alın. Önümüzdeki günlerde de Balıkesir’in keyfini çıkarabileceğiniz ılıman hava koşulları sizleri bekliyor.