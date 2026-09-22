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Balıkesir Hava Durumu! 22 Eylül Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 22 Eylül Salı günü hava durumu ılımandır. Güneşli ve açık gökyüzü altında sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Hafif rüzgar, denizden karaya doğru eserek ferah bir atmosfer sağlar. Balıkesir halkı için dışarıda vakit geçirmek ve açık hava etkinlikleri düzenlemek oldukça uygundur. Ancak, önümüzdeki günlerde yağışlı havaların etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Dikkatli olunmalı ve önlemler alınmalıdır.

Balıkesir Hava Durumu! 22 Eylül Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugünün Balıkesir hava durumu, eylül ayının sonlarına yaklaşmamıza rağmen ılımandır. 22 Eylül Salı günü, Balıkesir'de havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Hafif bir rüzgar, denizden karaya doğru esiyor. Bu rüzgar, havayı daha ferah hale getiriyor. Balıkesir'deki bu güzel yaz havası, açık hava etkinlikleri için fırsat sunuyor. Bugünkü hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca güneş etkili olacaktır. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedileceği öngörülüyor. Balıkesir halkı için hava durumu oldukça elverişli. Dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ya da sahilde zaman geçirmek ideal. Özellikle akşam saatlerinde hafif bir ceket almakta fayda var. Gece soğuklar daha belirgin hale gelebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer güzellikleri sürdürecek. 23 Eylül Çarşamba günü için benzer sıcaklık aralıkları bekleniyor. Hafif bir bulutluluk, havayı yumuşatacak. Perşembe günü 20 - 23 derece arasında sıcaklıklar öngörülüyor. Cuma gününden itibaren bazı yerlerde yağışlı havalar görülme ihtimali var. Bu durum, açık hava planı olanlar için dikkat edilmesi gereken bir konu.

Bu yağışlı dönem boyunca bazı önlemler almak mantıklı olacaktır. Yoğun yağışlı günlerde dışarı çıkmayı planlayanların şemsiye ya da yağmurluk bulundurması önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, alternatif kapalı mekan bulundurmak iyi bir hazırlık olabilir.

22 Eylül Salı günü Balıkesir'deki hava durumu idealdir. Açık havada keyifli anlar geçirmek için harika bir fırsat sunuluyor. Ancak önümüzdeki günlerde yağışlı havaların etkili olabileceğini unutmamalıyız. Dikkatli olunmalı ve uygun önlemler alınmalıdır. Balıkesir’in güzel manzarasında hava şartlarına göre hareket etmek, yazın son günlerini değerlendirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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