Balıkesir Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 22 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve rüzgarlı olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 7 km/s civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk çıkarabilir.

Hava durumu önümüzdeki günlerde hafif yağmurlu ve rüzgarlı devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 19 ile 21 derece olacak. Rüzgar hızı 4,6 km/s civarında etkili olacak. Pazar günü sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı ise 6,38 km/s olarak öngörülüyor. Pazartesi günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında kalacak. Rüzgar hızı da 5,48 km/s civarında olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Hafif yağmurlu günlerde yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önemlidir. Rüzgarlı havalar için hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olduğu için gündüzleri ceket veya kazak giymek gerekebilir. Bu şekilde yağmurdan ve serin havadan korunmak mümkün olacaktır.

