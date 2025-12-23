Balıkesir Hava Durumu! 23 Aralık Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

23 Aralık 2025 Salı günü, Balıkesir'de genellikle bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 - 11 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/s hıza ulaşacak. Öğle saatlerinde rüzgar 10 km/s olacak. Akşam saatlerinde 9 km/s, gece saatlerinde ise 7 km/s bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %84 ile %97 arasında değişecek.

Balıkesir'de dışarıda vakit geçireceklerin sıcak tutacak giysiler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalılar.

24 Aralık Çarşamba günü, hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/s olacak. Öğle saatlerinde 14 km/s hıza ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar 11 km/s olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %75 ile %94 arasında değişecek.

25 Aralık Perşembe günü, hava yer yer sağanaklı olacak. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 18 km/s hıza ulaşacak. Öğle saatlerinde rüzgar 23 km/s olacak. Akşam saatlerinde 16 km/s, gece saatlerinde ise 11 km/s bekleniyor. Nem oranı %75 ile %91 arasında değişecek.

26 Aralık Cuma günü, hava alçak bulutların ardından biraz güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında ölçülecek. Rüzgar sabah saatlerinde 18 km/s hıza ulaşacak. Öğle saatlerinde 23 km/s olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 16 km/s, gece saatlerinde ise 11 km/s bekleniyor. Nem oranı %75 ile %92 arasında değişecek.

Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Düşebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava serin ve zaman zaman yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve önlemlerle hazırlıklı olmak, sağlığı korumak açısından önemlidir.