HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 23 Aralık Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı olacak. 23 Aralık'ta gündüz sıcaklık 10-11 derece, akşam ise 8-9 derece civarında seyredecek. 24 Aralık'ta hafif yağmur bekleniyor, sıcaklık 13 dereceye çıkacak. 25 Aralık'ta sağanak yağışlar görülecek ve sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 6-18 km/s seviyelerinde değişecek. Dışarı çıkarken uygun giysilerle hazırlıklı olunmalı.

Balıkesir Hava Durumu! 23 Aralık Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

23 Aralık 2025 Salı günü, Balıkesir'de genellikle bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 - 11 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/s hıza ulaşacak. Öğle saatlerinde rüzgar 10 km/s olacak. Akşam saatlerinde 9 km/s, gece saatlerinde ise 7 km/s bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %84 ile %97 arasında değişecek.

Balıkesir'de dışarıda vakit geçireceklerin sıcak tutacak giysiler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalılar.

24 Aralık Çarşamba günü, hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/s olacak. Öğle saatlerinde 14 km/s hıza ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar 11 km/s olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %75 ile %94 arasında değişecek.

25 Aralık Perşembe günü, hava yer yer sağanaklı olacak. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 18 km/s hıza ulaşacak. Öğle saatlerinde rüzgar 23 km/s olacak. Akşam saatlerinde 16 km/s, gece saatlerinde ise 11 km/s bekleniyor. Nem oranı %75 ile %91 arasında değişecek.

26 Aralık Cuma günü, hava alçak bulutların ardından biraz güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında ölçülecek. Rüzgar sabah saatlerinde 18 km/s hıza ulaşacak. Öğle saatlerinde 23 km/s olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 16 km/s, gece saatlerinde ise 11 km/s bekleniyor. Nem oranı %75 ile %92 arasında değişecek.

Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Düşebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava serin ve zaman zaman yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve önlemlerle hazırlıklı olmak, sağlığı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma! Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantıİçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.