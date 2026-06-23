Balıkesir Hava Durumu! 23 Haziran Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

23 Haziran 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu ılıman olacak. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında seyrederken, rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

24 Haziran Çarşamba günü, hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık 22 ile 27 derece arasında olacak. Nem oranı %55 civarında, rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek.

25 Haziran Perşembe günü de hava açık ve güneşli. Sıcaklık 23 ile 28 derece arasında olacak. Nem oranı %50 civarında, rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak.

Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken, şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu kullanmak da önemli. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi nedeniyle, hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst bulundurmak iyi bir fikir. Akşam saatlerinde serinleyebilirsiniz. Bu şekilde, Balıkesir'de hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.