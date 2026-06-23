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Özgür Özel'in yeni parti planında şaşırtan iddia: ‘Ekrem İmamoğlu yok’

CHP'deki kriz sonrası yeni parti hazırlığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Atik'in canlı yayında aktardığı iddiaya göre, Özgür Özel'in ekibinin üzerinde çalıştığı yeni partide Ekrem İmamoğlu'nun yer almasının beklenmediğini belirtti.

Özgür Özel'in yeni parti planında şaşırtan iddia: ‘Ekrem İmamoğlu yok’

CHP'de yeni parti tartışmaları sürerken kulislere düşen bir iddia siyaset gündemini hareketlendirdi. Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı yaptığı öne sürülürken, kamuoyunun birlikte hareket ettiğini düşündüğü Ekrem İmamoğlu'nun bu oluşumda yer almayacağı iddiası dikkat çekti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle geçersiz sayılmasıyla parti içinde yaşanan krizin etkileri sürüyor. CHP’de ‘Genel Başkanlık’ koltuğunu kaybeden Özgür Özel, yeni parti kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Özgür Özel'in 'A takımı' ile görüştüğünü belirten TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yeni parti hazırlıkları ve seçilecek kadroya ilişkin çarpıcı kulis bilgilerini Medya Kritik programında aktardı.

Özgür Özel in yeni parti planında şaşırtan iddia: ‘Ekrem İmamoğlu yok’ 1

ÖZEL'İN YOL HARİTASI NASIL OLACAK?

CHP'de asıl bölünmenin 'değişim' ekibinde yaşandığını ifade eden Atik, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti kurulur ve bölünme yaşanır diye düşünüyorduk. Fakat bugün duyduklarım, bugün dinlediklerim aslında CHP içindeki bölünmenin çoktan yaşandığını gösterdi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir bölünme yaşanıyor. Burasına ben de şaşırdım. Biz böyle bir beklenti içindeydik. Yeni parti kurulur, CHP ikiye bölünür, ikiye ayrı yapı ortaya çıkar. Birinin başında Özgür Özel, birinin başında Kemal Kılıçdaroğlu diye düşünürken asıl bölünmenin değişim ekibinde yaşandığını bugün öğrenmiş durumdayım.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN ETRAFINDA KENETLENDİK”

Bugün Özgür Özel'in A takımındaki, yani yakın çevresindeki isimlerle yani bir numaralı dediğim isimlerle görüştüm. Bana şunu söylediler; 'Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in etrafında kenetlendik. CHP içinde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Olağanüstü kurultay için imzaları genel merkeze verdik. Hukuki yolları da sonuna kadar kullanacağız. Bundan sonra gündemimizde mutlak butlan ve onun oluşturduğu türbülans olmayacak. Türkiye'nin gündemine, halkın sorunlarına döneceğiz' diye bir açıklama yaptılar" şeklinde konuştu.

Özgür Özel in yeni parti planında şaşırtan iddia: ‘Ekrem İmamoğlu yok’ 2

"YENİ PARTİ KURULACAK"

Özgür Özel'in ekibinin süreç içerisinde bir yandan yeni parti hazırlıklarını da sürdürdüğünü dile getiren Atik, "Tabi bu hukuki süreçten sonuç alamazlarsa yeni parti hazırlıklarının devam ettiğini söylediler ki yeni partiyi kuracaklar" dedi.

İMAMOĞLU YENİ PARTİDE YER ALACAK MI?

Kurulacak yeni partide Ekrem İmamoğlu'nun yer alıp almayacağına dair sorduğu soruya verilen cevabı aktaran Fatih Atik, "Ben de kulaklarıma inanamadım yani. Ekrem İmamoğlu yok. Ekrem İmamoğlu yok dediler bu işin içinde. Ekrem İmamoğlu yeni partide olmayacak cevabını aldım. Tekrar sordum o zaman. Yani iki tane mi parti kuracaksınız? Bir Ekrem İmamoğlu partisi olacak. Bir de Özgür Özel Partisi mi olacak? Hayır dediler. Yani Ekrem İmamoğlu nasıl kuracak bu partiyi? Kiminle kuracak? Etrafında o kadar milletvekili yok. Cevabını verdiler" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu TGRT Haber Özgür Özel
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