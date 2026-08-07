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Trump imzaladı! ABD'de doğumla vatandaşlığa yönelik kısıtlamalar genişliyor

ABD Başkanı Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, "İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi" ifadelerini kullandı.

Trump imzaladı! ABD'de doğumla vatandaşlığa yönelik kısıtlamalar genişliyor

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, ülkede doğan kişilerin ABD Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınan hak uyarınca doğrudan vatandaşlık kazanmasına karşı bir kez daha adım attı.

"DOĞUM TURİZMİ" YASAKLANIYOR

Doğumla vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorilerini genişleten kararnameye imza atan Trump, ayrıca çocuğunun vatandaşlık kazanması için geçici vizeyle ABD'ye gelenleri kapsayan "doğum turizmi" uygulamasını yasaklamak üzere bir başka kararnameyi daha imzaladı.

Trump imzaladı! ABD de doğumla vatandaşlığa yönelik kısıtlamalar genişliyor 1

"OLMASI GEREKEN BU DEĞİLDİ"

Trump, imzadan önce doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, kölelerin bebekleri içindi ve şimdi neler oluyor? İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi." ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesinin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin son kararlarını da "çok talihsiz" diyerek eleştiren Trump, "Çok adaletsiz olduğu için düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.

Trump imzaladı! ABD de doğumla vatandaşlığa yönelik kısıtlamalar genişliyor 2

Yüksek Mahkeme, haziranda, Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasayla korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde karar vermişti.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hüle ile verilen vayandaşlıklarıda iptal et.
Dalga mı geçiyorsunuz insanlarla?
Vatandaşlıkmış. Ülkenin gerçek vatandaşlarını katlettiniz köle yaptınız yurtlarınndan kovup istila ettiniz. Dağdan gelip bağdakini kovuyorlar Haydut ve korsan devlet.
@yenzede yapabiliyorsan sende yap tutan mı var ? kim güçlüyse haklı odur..
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