Balıkesir Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba. Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Balıkesir için tipik bir yaz gününü gösteriyor.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu sıcak. Gündüz 30 derece, gece 18 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz günlerine özgü.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 32 derece olacak. 26 Haziran Cuma günü ise 33 derece civarına çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak da gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgelik alanlarda kalmak faydalıdır. İç mekanlarda vakit geçirmek de iyi bir çözümdür.

Sonuç olarak, Balıkesir'de 24 Haziran 2026 hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık yüksek seyredecek. Sıcak hava koşullarına karşı tedbir almak sağlığınızı korumak için önemlidir.