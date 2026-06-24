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Kilosu 10 bin lira ama... 'Uyanıklar' bunu hesap etmemişti! Dudak uçuklatan ceza

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde doğada kendi yetişen salepleri toplayan 3 kişiye ceza yağdı. Toplanması yasaklan yabani salepten 4,5 kilogram toplayan 3 kişiye toplamda 2 milyon 97 bin 735 lira ceza kesildi.

Kilosu 10 bin lira ama... 'Uyanıklar' bunu hesap etmemişti! Dudak uçuklatan ceza

Yeniçağa Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bolu Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından Çamlık köyü arazisinde denetim gerçekleştirildi.

Kilosu 10 bin lira ama... Uyanıklar bunu hesap etmemişti! Dudak uçuklatan ceza 1

DENETİMDE 4,5 KİLO TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde 3 kişinin, doğadan toplanması yasak olan yabani salep topladığı tespit edildi. 4,5 kilogram yabani salep ele geçirildi.

3 KİŞİYE 3 MİLYONA YAKIN CEZA!

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan 3 kişiye ayrı ayrı 699 bin 245 TL olmak üzere, toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
salep Bolu
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