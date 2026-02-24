Balıkesir Hava Durumu! 24 Şubat Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde serin bir hava hakim. Öğleye doğru sıcaklıkların artması öngörülüyor. Rüzgar hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranının %75 civarında olması tahmin ediliyor. Yağış beklentisi düşük. Gökyüzü yer yer bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 1 ile 9 derece arasında değişecek. 26 Şubat Perşembe günü ise 0 ile 8 derece arası bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 1 ile 12 derece arasında olacak. Bu süreçte hava genellikle parçalı bulutlu kalacak. Yağış ihtimali düşük.

Serin günlerde, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler seçmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gerekir. Dışarıda vakit geçirirken, rüzgarın etkisini azaltacak aksesuarlar kullanmak önerilir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, gününüzü daha konforlu hale getirecektir.