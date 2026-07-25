Balıkesir Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Balıkesir'de hava durumu hafif yağışlı ve serin. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 dereceye ulaşıyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşüyor. Nem oranı %68 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 17 km/saat olarak ölçülüyor. Bu koşullar, Balıkesir'deki hava durumunu serin ve hafif yağışlı kılıyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişiyor. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 30 dereceye yükselecek. 27 Temmuz Pazartesi günü 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor. 28 Temmuz Salı günü ise hava sıcaklığı 33 derece civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirecekler, güneş ışınlarından korunmalıdır. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar, vücutta susuzluğa yol açabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek gerekir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir.

Balıkesir'de bugün hafif yağışlı ve serin bir hava var. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Daha sıcak ve güneşli günler bizi bekliyor. Bu değişen hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.