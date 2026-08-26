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Balıkesir Hava Durumu! 26 Ağustos Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 26 Ağustos Çarşamba günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Sıcaklık sabah saatlerinde 20 derece, öğle saatlerinde ise 22 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu hava ile açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşerken, doğa ile baş başa hoş bir akşam için hafif bir ceket almanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde hava serinleyecek.

Balıkesir Hava Durumu! 26 Ağustos Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Balıkesir'de 26 Ağustos Çarşamba günü hava durumu oldukça keyifli. Yaz mevsiminin son günlerine yaklaşıyoruz. Bugün şehrin hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Sabah saatleri hafif serin. Öğle saatlerinde ise hava sıcaklığının 22 dereceye çıkması bekleniyor. Balıkesir hava durumu parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinde bulutların yoğunlaşmasıyla daha az güneş ışığı alacağız.

Bugünkü hava durumu dışarıda planlarınıza göre değişiklik gösterebilir. Hava çok sıcak olmayacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye kadar düşecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için hoş bir avantaj sunuyor. Doğayla iç içe bir akşam geçirirken hafif bir ceket ya da şal almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu merak ediliyor. Cuma gününden itibaren hava serinleyecek. Sıcaklık 18 - 21 derece arasında değişecek. Cumartesi günü yer yer daha fazla bulutlu bir hava hakim olacak. Bu durum dış mekan aktivitelerinizi planlarken dikkate almanız gereken bir faktör.

Balıkesir'de yaz günlerinin son günlerini yaşıyoruz. Hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmak iyi bir yaklaşımdır. Eğer arkadaşlarınızla akşam yemeği planlıyorsanız kat kat giyinmek akıllıca olabilir. Güneş battıktan sonra serin havaya hazırlıklı olmakta fayda var.

Balıkesir hava durumu ile ilgili bu bilgilerle günlük aktivitelerinizi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki günlerdeki planlarınızı da kolayca yapabilirsiniz. Havanın canlı renkleri arasında yazın son günlerini doyasıya yaşamak için doğru bilgiye sahip olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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