HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'ın oğlu Barron Trump'ın başına 10 milyon dolarlık ödül

İran devlet televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın başına 10 milyon dolarlık ödül konulduğunu açıkladı.

Trump'ın oğlu Barron Trump'ın başına 10 milyon dolarlık ödül

İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) bağlı Kanal 3’te yayınlanan videoda, Barron'ın yaşamı ve günlük rutinine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Videoda, Barron'un nerelerde bulunduğuna, eğitimine, korumalarına ve kişisel ilgi alanlarına ilişkin bilgiler verilirken, kendisine ulaşabilecek kişilere yönelik çeşitli yönlendirmeler yapıldığı ve suikast düzenleyecek kişiye 10 milyon dolarlık ödül verileceği belirtildi.

Trump ın oğlu Barron Trump ın başına 10 milyon dolarlık ödül 1

Söz konusu bilgilerin, Trump Tower’ın 58. katında Barron Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen bir kadın tarafından servis edildiği savunuldu.

Haberde ayrıca Barron Trump’ın New York’taki Trump Tower’dan Washington DC’deki eğitim kurumuna koruma konvoyuyla gittiği iddia edilirken, bu iddiaya eşlik eden görüntülerde New York’taki Trump Tower’ın görselleri yer aldı.

Söz konusu videoda Barron Trump’ın video oyunlarına ilgisi, kişiliği, korumaları ve derslere katılım şekli gibi çeşitli konularda da iddialara yer verildiği ve bazı adres bilgilerinin paylaşıldığı öne sürüldü.

Trump ın oğlu Barron Trump ın başına 10 milyon dolarlık ödül 2

İran basınında, geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlanmıştı.

Tesnim Haber Ajansı tarafından yapılan paylaşımda, Melania Trump'ın sık bulunduğu yerler ile alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme! Alihan Kuriş'e 'adam öldürme' suçundan soruşturmaArif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme! Alihan Kuriş'e 'adam öldürme' suçundan soruşturma
Suriye'de YPG, kendini feshetti! ABD'den ilk yorum geldi: "Tarihi bir an"Suriye'de YPG, kendini feshetti! ABD'den ilk yorum geldi: "Tarihi bir an"

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Cebinizde 1 lira varsa harcamayın! Binlerce katına satılıyor

Cebinizde 1 lira varsa harcamayın! Binlerce katına satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.