HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 26 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10 derece, akşam ise 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar inebilir. Rüzgar hızı öğle saatlerinde 23 km/saat olacaktır. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da düşmesi ve yağışların görülmesi olası. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giyinmek önemlidir.

Balıkesir Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

26 Aralık 2025 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar inebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 18 km/saat. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 23 km/saat civarında olacak. Nem oranı %75 ile %92 arasında değişecek. Gün doğumu 08:27'de, gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecek.

Balıkesir'deki hava şartları, sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Rüzgarın öğle saatlerinde artması bekleniyor. Rüzgarın etkisi artabilir. Rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak, konforunuzu artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da soğuyacak. 27 Aralık Cumartesi günü, gündüz sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye inmesi bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise gündüz sıcaklık 7 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık yine -4 dereceye düşecek. Bu tarihlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giyinmek gereklidir. Rüzgar geçirmez montlar ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak, sizi koruyacaktır. Rüzgarın artması şapkaların ve atkıların kullanımını gerekli kılabilir. Evde vakit geçireceğiniz zaman sıcak içecekler tüketmek önem taşır. Kaloriferlerinizi düzenli olarak kontrol etmek de faydalıdır.

Balıkesir'de 26 Aralık 2025 Cuma hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha soğuk ve yağışlı hale gelecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledikABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik
Otomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyorOtomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.