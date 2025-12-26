Balıkesir Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

26 Aralık 2025 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar inebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 18 km/saat. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 23 km/saat civarında olacak. Nem oranı %75 ile %92 arasında değişecek. Gün doğumu 08:27'de, gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecek.

Balıkesir'deki hava şartları, sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Rüzgarın öğle saatlerinde artması bekleniyor. Rüzgarın etkisi artabilir. Rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak, konforunuzu artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da soğuyacak. 27 Aralık Cumartesi günü, gündüz sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye inmesi bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise gündüz sıcaklık 7 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık yine -4 dereceye düşecek. Bu tarihlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giyinmek gereklidir. Rüzgar geçirmez montlar ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak, sizi koruyacaktır. Rüzgarın artması şapkaların ve atkıların kullanımını gerekli kılabilir. Evde vakit geçireceğiniz zaman sıcak içecekler tüketmek önem taşır. Kaloriferlerinizi düzenli olarak kontrol etmek de faydalıdır.

Balıkesir'de 26 Aralık 2025 Cuma hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha soğuk ve yağışlı hale gelecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.