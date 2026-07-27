Balıkesir Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026, Balıkesir'de hava durumu oldukça sıcak. Hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 36-37 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 17-19 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı düşük. Yaklaşık %14 seviyesinde. Bu durum, hava sıcaklığının daha da hissedilmesine neden olabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 4 kilometre olacak.

Balıkesir'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Sıcak havaların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda kalmak önemlidir. Mümkünse serin gölgelerde vakit geçirmek de faydalı olacaktır. Bol su içmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu sıcak kalacak. Salı günü sıcaklık 35-36 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 21-22 derece civarında olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 31-33 derece arasında değişecek. Geceleri ise 17-19 derece bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için durum daha hassas. Açık hava etkinliklerinde güneşin dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Düzenli aralıklarla su tüketmek sağlığı korur.

Balıkesir'de hava durumu sıcak ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecek. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri alarak, sağlığınızı korumalısınız. Çevrenizdekilerin sağlığını da göz önünde bulundurun.