HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar ve kaygan yollar sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde hava değişkenliği sürerken, 31 Aralık'ta kar ve yağmur geçişleri bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Günlük aktivitelerinizi hava durumuna göre planlamanızda fayda var.

Balıkesir Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 14 km/s civarında olacak. Nem oranı %64 ile %95 arasında değişiklik gösterecek. Gün doğumu 08:32, gün batımı ise 17:50 olarak tahmin ediliyor.

Balıkesir'de sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek gerekir. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır. Yağışlı hava yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Bu durum sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Balıkesir'de değişken olacak. 29 Aralık Pazartesi günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında değişecek. 30 Aralık Salı günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü kar ve yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları, 31 Aralık'taki kar ve yağmur geçişleri günlük planlarınızı etkileyebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve ayakkabılar seçin. Yolculuklarınızda trafik ve yol koşullarını göz önünde bulundurun. Hava koşullarına göre etkinliklerinizi esnek tutmak iyi bir fikir olacaktır.

Balıkesir'de 28 Aralık Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek ve önlemler almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımıİl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımı
Kar ve tipide yolda kalanlara Kızılay yardım ulaştırdıKar ve tipide yolda kalanlara Kızılay yardım ulaştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.