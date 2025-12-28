Balıkesir Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 14 km/s civarında olacak. Nem oranı %64 ile %95 arasında değişiklik gösterecek. Gün doğumu 08:32, gün batımı ise 17:50 olarak tahmin ediliyor.

Balıkesir'de sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek gerekir. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır. Yağışlı hava yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Bu durum sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Balıkesir'de değişken olacak. 29 Aralık Pazartesi günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında değişecek. 30 Aralık Salı günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü kar ve yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları, 31 Aralık'taki kar ve yağmur geçişleri günlük planlarınızı etkileyebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve ayakkabılar seçin. Yolculuklarınızda trafik ve yol koşullarını göz önünde bulundurun. Hava koşullarına göre etkinliklerinizi esnek tutmak iyi bir fikir olacaktır.

Balıkesir'de 28 Aralık Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek ve önlemler almak önemlidir.