HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kabine değişikliği sonrası ilk yorum geldi. "Yarın sabah, bu sabahtan daha zor olacak" diyen CHP lideri Özel, "İktidara yürüyoruz ama kolay olmuyor. Parti, siyasi tarihimizin en büyük saldırısıyla karşı karşıya. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde başta İBB soruşturması olmak üzere Türkiye gündemine damga vuran çok sayıda soruşturmaya imza atan Akın Gürlek'in yeni görevi sonrası gözler CHP'ye çevrilmişti.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN İLK YORUM

CHP lideri Özgür Özel, bu sabah partisinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal için devlet mezarlığında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını da değerlendirdi.

CHP lideri Özel den Kabine deki atamalar sonrası ilk yorum 1

"Yarın sabah, bu sabahtan daha zor olacak" diyen Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜNE BAKIP..."

"Gün odur ki, partide geçmişte siyasi bir görevde bulunan; sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığına atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında CHP’nin kurumsal kimliğine de saldıracak; İstanbul İl Kongresi’ni, iki seçim önceki il kongresini iptal edip oraya kayyım atayacak; o kayyımı hâlâ bir taraftan görevde tutacak; bir yandan da partinin tüm seçilmişlerine, her fırsatta iftira kampanyaları üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek… Sonra da dönüp tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözüne bakıp “Türkiye hukuk devletidir” diyecekler!

"YARIN SABAH BU SABAHTAN DAHA ZOR OLACAK"

İktidara yürüyoruz ama kolay olmuyor. Parti, siyasi tarihimizin en büyük saldırısıyla karşı karşıya. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin de şüphesi olmasın: Bu saldırıyı, ülke en ağır saldırı altındayken ülkeyi işgalden kurtarıp bu ülkeye cumhuriyet ve demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı ve mücadelesi, bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz.

İlginizi Çekebilir

Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele, İBB yolsuzluk operasyonları! 2 Ekim 2024 detayı…

Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele, İBB yolsuzluk operasyonları! 2 Ekim 2024 detayı…

 Atama kararları konuşulurken... CHP'den dikkat çeken hamle

Atama kararları konuşulurken... CHP'den dikkat çeken hamle

 Kabineye hafız Bakan! Yarışmada birinci olmuştu

Kabineye hafız Bakan! Yarışmada birinci olmuştu

 Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Saldırı altında olmamıza ve bu saldırıların ardı arkasının kesilmeyeceğini düşünmemize rağmen, bunun bir umutsuzluk yaymasını bekleyenlere söyleyeceğimiz şudur: Daha çok beklersiniz. CHP kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Bu milletin bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldırma görevini vereceği güne kadar da mücadelesini sürdürecektir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars’ta 52 köy yolu ulaşıma kapandıKars’ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı
Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldıSakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Akın Gürlek
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.