CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde başta İBB soruşturması olmak üzere Türkiye gündemine damga vuran çok sayıda soruşturmaya imza atan Akın Gürlek'in yeni görevi sonrası gözler CHP'ye çevrilmişti.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN İLK YORUM

CHP lideri Özgür Özel, bu sabah partisinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal için devlet mezarlığında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını da değerlendirdi.

"Yarın sabah, bu sabahtan daha zor olacak" diyen Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜNE BAKIP..."

"Gün odur ki, partide geçmişte siyasi bir görevde bulunan; sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığına atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında CHP’nin kurumsal kimliğine de saldıracak; İstanbul İl Kongresi’ni, iki seçim önceki il kongresini iptal edip oraya kayyım atayacak; o kayyımı hâlâ bir taraftan görevde tutacak; bir yandan da partinin tüm seçilmişlerine, her fırsatta iftira kampanyaları üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek… Sonra da dönüp tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözüne bakıp “Türkiye hukuk devletidir” diyecekler!

"YARIN SABAH BU SABAHTAN DAHA ZOR OLACAK"

İktidara yürüyoruz ama kolay olmuyor. Parti, siyasi tarihimizin en büyük saldırısıyla karşı karşıya. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin de şüphesi olmasın: Bu saldırıyı, ülke en ağır saldırı altındayken ülkeyi işgalden kurtarıp bu ülkeye cumhuriyet ve demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı ve mücadelesi, bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz.

Saldırı altında olmamıza ve bu saldırıların ardı arkasının kesilmeyeceğini düşünmemize rağmen, bunun bir umutsuzluk yaymasını bekleyenlere söyleyeceğimiz şudur: Daha çok beklersiniz. CHP kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Bu milletin bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldırma görevini vereceği güne kadar da mücadelesini sürdürecektir."