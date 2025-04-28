Balıkesir hava durumu: 28 Nisan Pazartesi! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 28 Nisan 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C, gece saatlerinde ise 8°C öngörülüyor. Hava açık kalacak. Rüzgar güneyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerin hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 29 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 8°C ve hava açık. 30 Nisan Çarşamba günü gündüz 20°C, gece 9°C olacak. Hava da açık kalacak. 1 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece 10°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü de hava bulutlu, gündüz 21°C, gece 9°C tahmin ediliyor. Hafta sonu, 3 Mayıs Cumartesi ve 4 Mayıs Pazar günleri gündüz 21°C, gece 10°C olacak. Hava parçalı bulutlu ve bulutlu olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü ise gündüz 21°C, gece 10°C ve hava parçalı bulutlu olarak öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için elverişli bir ortam sağlıyor.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde esnek planlar yapmak faydalıdır. Rüzgarın güneyden esmesi, kıyı bölgelerinde denizden gelen nem ve serinlik hissini artırabilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerinde uygun kıyafetler seçmek ve gerektiğinde koruyucu önlemler almak önemlidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve açık kalacak. Yağış beklenmemektedir. Ancak, hava koşullarının ani değişebileceğini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak önemlidir.