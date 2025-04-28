HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir hava durumu: 28 Nisan Pazartesi! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de havanın nasıl olacağı merak edildi. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü Balıkesir'de hava gündüz saatlerinde 19°C, gece saatlerinde ise 8°C olacak.

Balıkesir hava durumu: 28 Nisan Pazartesi! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Balıkesir'de 28 Nisan 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C, gece saatlerinde ise 8°C öngörülüyor. Hava açık kalacak. Rüzgar güneyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerin hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 29 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 8°C ve hava açık. 30 Nisan Çarşamba günü gündüz 20°C, gece 9°C olacak. Hava da açık kalacak. 1 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece 10°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü de hava bulutlu, gündüz 21°C, gece 9°C tahmin ediliyor. Hafta sonu, 3 Mayıs Cumartesi ve 4 Mayıs Pazar günleri gündüz 21°C, gece 10°C olacak. Hava parçalı bulutlu ve bulutlu olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü ise gündüz 21°C, gece 10°C ve hava parçalı bulutlu olarak öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için elverişli bir ortam sağlıyor.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde esnek planlar yapmak faydalıdır. Rüzgarın güneyden esmesi, kıyı bölgelerinde denizden gelen nem ve serinlik hissini artırabilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerinde uygun kıyafetler seçmek ve gerektiğinde koruyucu önlemler almak önemlidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve açık kalacak. Yağış beklenmemektedir. Ancak, hava koşullarının ani değişebileceğini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı? Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?
Fransa'dan kahreden haber! Türk aile 3 çocuğunu kaybetti...Fransa'dan kahreden haber! Türk aile 3 çocuğunu kaybetti...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

'En az 80 bin TL maaş alıyorlar' En çok aranan meslek oldu

'En az 80 bin TL maaş alıyorlar' En çok aranan meslek oldu

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

Erkek arkadaşının ev sahibi tarafından önce taciz edildi, sonra öldürüldü

Erkek arkadaşının ev sahibi tarafından önce taciz edildi, sonra öldürüldü

Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne yaralı olarak kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne yaralı olarak kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Fransa'dan kahreden haber! Türk aile 3 çocuğunu kaybetti...

Fransa'dan kahreden haber! Türk aile 3 çocuğunu kaybetti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.