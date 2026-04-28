Balıkesir Hava Durumu! 28 Nisan Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 28 Nisan 2026 tarihinde keyifli bir atmosfer sunuyor. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Açık hava etkinlikleri için ideal olan bu koşullarda rüzgar hafifçe esiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 1 Mayıs Cuma günü ise sıcaklıkların 10 ile 12 dereceye düşmesi, yağmur ihtimalinin artacağı anlamına geliyor. Etkinliklerinizi buna göre planlayın.

Simay Özmen

Bugün 28 Nisan 2026 Salı. Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında. Hava genellikle açık. Gece sıcaklıkları ise 6 ile 7 derece civarına düşüyor. Rüzgarlar hafif ve güney yönünden esiyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve tarım için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar yine 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Hava açık olacak. 1 Mayıs Cuma günü ise sıcaklıklar 10 ile 12 derece olarak bekleniyor. Yağmur ihtimali var.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Hava koşulları aniden değişebilir. Etkinlik planlarınıza esneklik kazandırmak önemli. Sabah ve akşam serinliğine karşı kat kat giyinmek faydalı olacak. Ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlayacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cilt sağlığı açısından yararlıdır.

Balıkesir'deki hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu fırsatı değerlendirin. Hava koşullarına karşı hazırlıklı olmayı ihmal etmeyin.

