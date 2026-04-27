Görev yeri değişti! CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Kaymakam Eligül hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiasının ardından tartışma polemik yaşandı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Kaymakam Muharrem Eligül, sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’a verdiği yanıtla tepki çekti. Akdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Eligül, "Kes lan" ifadesini kullandı.

HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir" denildi.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığının sosyal medyada yaptığı açıklamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.