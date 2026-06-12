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Tekirdağ'daki kimya fabrikasında sızıntı: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında reaktör tankında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'daki kimya fabrikasında sızıntı: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Velimeşe Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimya fabrikasının reaktör tankında henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı oluştu.

Sızıntı sırasında tankın çevresinde çalışan 4 işçi fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama İşçi Tekirdağ fabrika
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