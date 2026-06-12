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Aydın’da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında insansız hava aracı tarafından tespit edilen 4’ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 23.55’te, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Didim ilçesi açıklarındaki hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenler GÖKSEM’e gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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