Yüzde 94 engelli adamın banka hesaplarını boşaltmışlar: Huzurevi değil 'vurgun evi'

Ankara'daki bir huzurevindeki yüzde 94 engelli adamın ölümü sonrası ortaya çıkan skandal olay oldu. Kurum müdürü ve personel el birliğiyle ölen adamın banka hesaplarını boşaltmış.

Devrim Karadağ

Geçirdiği kaza sonrası felç kalan ve ailesi tarafından güvenli bir ortamda bakılması için merkeze yerleştirilen İlhan Dülkar’ın şüpheli ölümü sonrası ortaya atılan iddialar olay oldu.

"KARTIM MÜDÜRDE"

Hayattayken eşine 'Müdürle aram çok iyi, kartım onda, her ihtiyacımı alıyorlar' diyen Dülkar’ın, aslında organize bir dolandırıcılık ağının kurbanı olduğu iddia edildi.

KREDİ ÇEKİP HESAPLARINI BOŞALTMIŞLAR

2 Kasım 2024’te hayatını kaybeden yaşlı adamın banka hesaplarını kontrol eden ailesi, merhumun üzerine çekilmiş 100 bin liralık kredinin borcu ve boşaltılmış hesaplarla karşılaştı.

DEFALARCA NAKİT TRANSFERİ...

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; yapılan incelemelerde, İlhan Dülkar’ın sadece basit bir tuşlu telefon kullanmasına rağmen, adına akıllı cihazlar satın alındığı ve internet bankacılığı üzerinden defalarca nakit transferi yapıldığı belirlendi.

BANKA DEKONTLARI ORTAYA ÇIKTI

Banka dekontları, yaşlı adamın hesabından kurumda vekaleten müdürlük yapan isme ve diğer personellerin şahsi hesaplarına on binlerce liralık aktarım yapıldığını kanıtladı.

ALTINLARI DA ORTADA YOK

Üstelik Dülkar’ın biriktirdiği altınların da vefatından sonra ailesine teslim edilmediği, kurum yetkililerinin 'ölmeden önce bozdurdu' şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Mağdur eş Sultan Dülkar’ın savcılığa sunduğu dilekçede, eşinin kandırılarak tüm mal varlığının elinden alındığı ve benzer durumun merkezdeki diğer bakıma muhtaç kişiler için de geçerli olduğu vurgulandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı raporlar, skandalın boyutunun sadece nakit parayla sınırlı olmadığını gösterdi.

Kurumda hayatını kaybeden ve sahipsiz kalan yaşlıların vasiliğini alarak paralarına el koyma, piyasadan toplanan sahte faturalarla bütçeyi zarara uğratma ve yaşlılara sistematik baskı uygulama gibi pek çok suçlama dosyaya eklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni şikayetlerle genişleyen dosya kapsamında adı geçen isimler hakkındaki adli süreci titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık huzurevi
