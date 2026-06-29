Balıkesir Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü, Balıkesir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 36 derece arasında değişecek. Nem oranı %22 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Bu koşullarda, Balıkesir hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Bugünkü hava durumu hakkında, Balıkesir'de sıcak ve güneşli hava öngörülüyor. Gün içerisinde sıcaklık 16 ile 36 derece arasında seyredecek. Ayrıca nem oranı %22 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif bir şekilde esecek. Bu nedenle, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 18 ile 36 derece arasında değişecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 37 derece olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 20 ile 36 derece arasında kalacak. Nem oranı %28 ile %36 arasında değişim gösterecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 6 ile 10 kilometre hızla esecek. Böylece, Balıkesir hava durumu sıcak ve kuru kalmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda fazla vakit geçirmemek gerekmektedir. Bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca hafif ve açık giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle deniz kenarında serinlemek isteyenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Denize girmeden önce yerel uyarıları kontrol etmek önemlidir.

Balıkesir'de 29 Haziran Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlem alarak sağlığınızı korumak oldukça önemlidir.