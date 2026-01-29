HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklık sabah saatlerinde 14, gündüz ise 15 derece olacak. Akşam saatlerinde 14 dereceye düşecek. 30 Ocak Cuma günü hafif sağanak yağmur beklenirken, sıcaklık 14 dereceye düşecek. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 11 derecede kalacak. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı.

Balıkesir Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

29 Ocak 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık gün boyunca yaklaşık 15 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında ölçülecek. Hava, hafif yağmurlu olarak kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Yağış, hafif şekilde devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece seviyesine düşecek. Bu saatlerde yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %68 ile %82 arasında değişiklik gösterecek.

30 Ocak Cuma günü Balıkesir'de hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise yer yer sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 11 derece civarında olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkat edilmesi gerekiyor. Su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmek önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecekİkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek
HSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandıHSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.