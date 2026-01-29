Balıkesir Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

29 Ocak 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık gün boyunca yaklaşık 15 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında ölçülecek. Hava, hafif yağmurlu olarak kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Yağış, hafif şekilde devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece seviyesine düşecek. Bu saatlerde yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %68 ile %82 arasında değişiklik gösterecek.

30 Ocak Cuma günü Balıkesir'de hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise yer yer sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 11 derece civarında olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkat edilmesi gerekiyor. Su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmek önerilir.