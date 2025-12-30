HABER

Balıkesir Hava Durumu! 30 Aralık Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olarak seyredecek. 30 Aralık'ta hafif yağmur beklenirken, sıcaklığın 10 derece civarında olması öngörülüyor. 31 Aralık'ta gündüz sıcaklığı 4 dereceye düşecek. 1 Ocak'ta ise gece sıcaklıkları -6 dereceye kadar inebilir. Rüzgar, soğuk hava koşullarını etkili kılacak. Kalın giysilerle dikkatli olmanız, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Balıkesir Hava Durumu! 30 Aralık Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

30 Aralık 2025 Salı günü Balıkesir'de hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 10 derece civarında olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca su geçirmeyen kıyafetler giymeniz de önemlidir.

31 Aralık Çarşamba günü gündüz saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde ise 2 dereceye kadar inilmesi öngörülüyor. Soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmalısınız. Kalın ve kat kat giyinmek vücut sıcaklığınızı korur. Rüzgar bu günlerde etkili olacak. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Açık alanda uzun süre kalmaktan kaçının.

1 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları gündüz 2 derece olacak. Gece saatlerinde ise -6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu ekstrem soğuk koşullarda dikkatli olmalısınız. Donma riski taşıdığınız için önlem almalısınız. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkmadan önce araçlarınızı kontrol edin. Açık alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterin.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Rüzgarlı koşullara karşı kalın giysiler tercih etmelisiniz. Açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmanız önemlidir. Araçlarınızın donmaya karşı iyi korunduğundan emin olun. Bu önlemler sağlığınızı koruyacaktır. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

