Çıldır Gölü'ne gömülen iş makinası çıkarıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde buz tutan gölde kar temizliği yaparken buzun kırılmasıyla sulara gömülen traktör, yapılan çalışmalar sonucu gölden çıkarıldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye ekiplerince bu yıl düzenlenecek "10. Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Şöleni" hazırlıkları kapsamında göl üzerinde kar temizleme çalışması yürütüldü. Çalışmalar esnasında iş makinası, buzun kırılması sonucu göle gömüldü. Olay sonrası bölgeye AFAD, Özel İdare ekipleri ve jandarma sevk edildi.

EKİPLERİN ZORLU ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Olayın ardından kurtarma operasyonu başlatıldı, göle gömülen iş makinasını çıkarmak için ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu iş makinası gölgen çıkartıldı.

