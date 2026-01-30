Balıkesir Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de, 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve ılıman. Gündüz hava sıcaklığı 11 - 15 derece arasında. Gece sıcaklığının ise 5 - 8 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %70 - %90 arasında değişecek. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat seviyelerinde olacak. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı saati 18:25 olarak tahmin ediliyor.

31 Ocak Cumartesi günü hava durumu sağanak yağmurlu olacak. 1 Şubat Pazar günü hafif yağmurlu, 2 Şubat Pazartesi günü ise yağmur geçişleri olacak. Sıcaklık gündüz 10 - 15 derece, gece ise 5 - 8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve üst giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmeyen mont veya yağmurluk kullanmak daha iyi bir çözüm. Sıcaklıklar ılıman olduğu için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutar.

Sonuç olarak, Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman koşullarla devam edecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, günlük aktiviteleri daha konforlu hale getirebilir.