Balıkesir Hava Durumu! 31 Mart Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 31 Mart 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklık 8 derece civarında hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde hava az bulutlu kalacak. Sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gece saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 7 dereceye düşecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte yaklaşık 15 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte yaklaşık 17 kilometreye çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeyden esecek. Hızı saatte yaklaşık 16 kilometre olacak. Gece saatlerinde rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte yaklaşık 20 kilometreye ulaşacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %79 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %57 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %74 olacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %81 civarında kalacak.

Bugün Balıkesir'de hava genellikle sıcak olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 13 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Nisan Çarşamba günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13 derece civarında olacak. 2 Nisan Perşembe günü de hafif yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak. 3 Nisan Cuma günü hafif yağmurlu hava devam edecek. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında olacak.

