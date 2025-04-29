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Balıkesir hava durumu 29 Nisan Salı! Balıkesir'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir hava durumu araştırılmaya başladı. 29 Nisan Salı günü Balıkesir'de hava durumu raporuna göre, gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 8°C civarında olacak.

Balıkesir hava durumu 29 Nisan Salı! Balıkesir'de bugün hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Balıkesir'de 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 8°C civarında geçecek. Hava durumu açık olacak.

30 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. 1 Mayıs Perşembe günü gündüz 20°C, gece 10°C seviyesine çıkacak. 2 Mayıs Cuma günü ise gündüz 21°C, gece 9°C bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve bulutlu olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Gündüzleri hava 20°C civarına ulaşabilecek. Geceleri ise sıcaklık 8-10°C arasında düşebilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Hava açık ve güneşli olacağı için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Hava koşulları genel olarak stabil görünse de, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, olası sürpriz yağışlara karşı sizi koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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