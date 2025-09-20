HABER

Balıkesir Sındırgı'daki orman yangınına müdahale

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde orman yangını başladı. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Binmurt mevkiinde orman yangını çıktı.

Yangın, bağevlerine yakın bir bölgede başladı.

Henüz yangının sebebi bilinmiyor.

Ekipler, yangına müdahale etmek için seferber oldu.

İki yangın söndürme uçağı bölgeye gönderildi.

Bölgedeki Sındırgı Belediyesine ait bir tanker de çalışmalara katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait bir araç da bölgede bulunuyor.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait sekiz arazöz yangını söndürme çalışmalarında görev alıyor.

Yangını kontrol altına almak amacıyla ekiplerin iki yönlü çalışmaları devam ediyor.

