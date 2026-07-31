Balıkesir Susurluk’ta orman yangını

Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır