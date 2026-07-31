Balıkesir Susurluk’ta orman yangını

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.
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Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır
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