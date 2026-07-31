Sürpriz geldi: Xiaomi 18 ve 18 Pro Max, EEC sertifikası aldı

Birkaç gün önce ortaya çıkan bir söylentide Xiaomi’nin, selefinden farklı olarak Xiaomi 18 Pro’yu global pazarlarda satışa sunacağı öne sürülmüştü.

Şimdi ise X platformundaki bir sızıntı kaynağı, iki Xiaomi cihazının EEC tarafından onaylandığını ortaya çıkardı. Kaynak, bu cihazların model numaralarının 2609BPN61G ve 2611FPNFAG olduğunu ve ilk modelin Xiaomi 18 Pro Max, ikincisinin ise Xiaomi 18 olabileceğini iddia etti.

Bu sertifika, temelde bu cihazların Çin dışında da piyasaya sürüleceğini doğruladı.

XIAOMI STRATEJİ Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

GSMArena'da yer alan habere göre, Xiaomi 18’in küresel pazarda piyasaya sürülmesi, önceki modelin de aynı şekilde piyasaya sürülmüş olması nedeniyle sürpriz değil. Ancak Xiaomi 17 Pro Max için durum farklı. Çünkü bu cihaz, yalnızca Çin’de satışa sunulmuştu. Bu yüzden, halefinin daha geniş bir pazarda piyasaya sürülme olasılığı son derece dikkat çekici görülüyor.

Üstelik buna, Xiaomi 18 Pro’nun da küresel pazarda piyasaya sürüleceğine dair daha önceki söylentileri eklediğimizde, bu durumun üç cihazın da Çin dışında satışa sunulacağı anlamına gelebileceği söyleniyor.

Bunun, Xiaomi için oldukça büyük bir strateji değişikliği olacağına dikkat çekilirken, bu durumun bu yıl, hızla artan bellek maliyetleri nedeniyle çoğu akıllı telefon üreticisi için çok farklı geçmesiyle ilgisi olabileceği düşünülüyor.

EYLÜL AYINDA TANITILMALARI BEKLENİYOR

Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max’in eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Pro modellerinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemciden güç alacağı tahmin ediliyor. Xiaomi 18’in ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelebileceği düşünülüyor.

İKİ ADET 200 MEGAPİKSEL KAMERA İDDİASI

Xiaomi 18 Pro’nun büyük sensörler kullanan 200 megapiksel ana kamera ve 200 megapiksel telefoto makro kameraya sahip olacağı da öne sürülüyor.

Xiaomi 18 Pro Max’in de aynı kamera sistemini kullanabileceği belirtiliyor.

Seride geliştirilmiş hoparlörler ve daha büyük bir titreşim motorunun da bulunacağı aktarılıyor. Daha küçük Xiaomi 18 Pro modelinin ise en az 7.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelmesi bekleniyor.