HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sürpriz geldi: Xiaomi 18 ve 18 Pro Max, EEC sertifikası aldı

Bir sızıntı kaynağı, Xiaomi 18 ve 18 Pro Max'in EEC tarafından onaylandığını iddia etti. Kaynağa göre, 2609BPN61G model numaralı cihaz Xiaomi 18 Pro Max, 2611FPNFAG model numaralı cihaz ise Xiaomi 18 olabilir.

Sürpriz geldi: Xiaomi 18 ve 18 Pro Max, EEC sertifikası aldı
Enes Çırtlık

Birkaç gün önce ortaya çıkan bir söylentide Xiaomi’nin, selefinden farklı olarak Xiaomi 18 Pro’yu global pazarlarda satışa sunacağı öne sürülmüştü.

Şimdi ise X platformundaki bir sızıntı kaynağı, iki Xiaomi cihazının EEC tarafından onaylandığını ortaya çıkardı. Kaynak, bu cihazların model numaralarının 2609BPN61G ve 2611FPNFAG olduğunu ve ilk modelin Xiaomi 18 Pro Max, ikincisinin ise Xiaomi 18 olabileceğini iddia etti.

Sürpriz geldi: Xiaomi 18 ve 18 Pro Max, EEC sertifikası aldı 1

Bu sertifika, temelde bu cihazların Çin dışında da piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Sürpriz geldi: Xiaomi 18 ve 18 Pro Max, EEC sertifikası aldı 2

XIAOMI STRATEJİ Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

GSMArena'da yer alan habere göre, Xiaomi 18’in küresel pazarda piyasaya sürülmesi, önceki modelin de aynı şekilde piyasaya sürülmüş olması nedeniyle sürpriz değil. Ancak Xiaomi 17 Pro Max için durum farklı. Çünkü bu cihaz, yalnızca Çin’de satışa sunulmuştu. Bu yüzden, halefinin daha geniş bir pazarda piyasaya sürülme olasılığı son derece dikkat çekici görülüyor.

Üstelik buna, Xiaomi 18 Pro’nun da küresel pazarda piyasaya sürüleceğine dair daha önceki söylentileri eklediğimizde, bu durumun üç cihazın da Çin dışında satışa sunulacağı anlamına gelebileceği söyleniyor.

Bunun, Xiaomi için oldukça büyük bir strateji değişikliği olacağına dikkat çekilirken, bu durumun bu yıl, hızla artan bellek maliyetleri nedeniyle çoğu akıllı telefon üreticisi için çok farklı geçmesiyle ilgisi olabileceği düşünülüyor.

Sürpriz geldi: Xiaomi 18 ve 18 Pro Max, EEC sertifikası aldı 3

EYLÜL AYINDA TANITILMALARI BEKLENİYOR

Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max’in eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Pro modellerinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemciden güç alacağı tahmin ediliyor. Xiaomi 18’in ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelebileceği düşünülüyor.

İKİ ADET 200 MEGAPİKSEL KAMERA İDDİASI

Xiaomi 18 Pro’nun büyük sensörler kullanan 200 megapiksel ana kamera ve 200 megapiksel telefoto makro kameraya sahip olacağı da öne sürülüyor.

Xiaomi 18 Pro Max’in de aynı kamera sistemini kullanabileceği belirtiliyor.

Seride geliştirilmiş hoparlörler ve daha büyük bir titreşim motorunun da bulunacağı aktarılıyor. Daha küçük Xiaomi 18 Pro modelinin ise en az 7.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da bin 699 adet sentetik ecza hapı ile 387 gram amfetamin ele geçirildiKastamonu’da bin 699 adet sentetik ecza hapı ile 387 gram amfetamin ele geçirildi
İşte orman yangınlarında son durumİşte orman yangınlarında son durum

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.