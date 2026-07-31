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Bu görüntüler gündem oldu: "Etrafımı sardılar, korkuyorum! İstila altındayız"

Fas’tan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya yönelik kitlesel geçişlerin ardından sosyal medyaya yansıyan bir video gündem oldu. Ceuta’da çekildiği belirtilen görüntülerde bir kadın, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığını savunarak “Yalnızız, acil yardıma ihtiyacımız var” dedi.

Bu görüntüler gündem oldu: "Etrafımı sardılar, korkuyorum! İstila altındayız"

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’da yaşanan düzensiz göç hareketliliği sürüyor. Son 24 saatte kente yüzerek veya sınır hattından girenlerin sayısının 49 bini aştığı tahmin edilirken İspanya hükümeti bölgeye asker gönderdi.

“POLİSİ ARAYAMIYORUZ, ÇÜNKÜ YETİŞEMİYORLAR”

Ceuta’da kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan videodaki kadın, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Ordunun sokaklarda olması lazım ama yoklar. Yalnız kaldık. Polisi veya Sivil Muhafızları arayamıyoruz çünkü yetişemiyorlar. Acil yardıma ihtiyacımız var. Etrafım sarılmış durumda. Korkuyorum, nasıl korkmayayım? Titriyorum.”

Yaşananları “istila” olarak nitelendiren kadın, “Bu olay Ceuta’da başladı ancak burası İspanya’nın, Avrupa’nın sınırı. Bugün Melilla’ydı, yarın Kanarya Adaları, ardından Tarifa olacak. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

800’Ü AŞKIN KİŞİ DENİZDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Fas’taki Castillejos kıyılarından Ceuta’ya yüzmeye çalışan 800’ü aşkın düzensiz göçmene Fas ve İspanya’ya ait devriye botlarıyla müdahale edildi.

Bu görüntüler gündem oldu: "Etrafımı sardılar, korkuyorum! İstila altındayız" 1

İspanya’nın deniz güvenliği ekipleri 300’den fazla kişiyi, İspanyol Kızılhaçı ise 117 kişiyi sudan çıkardı. İlk açıklamalarda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken ilerleyen saatlerde can kaybının arttığı açıklandı.

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SINIRDA ASKERİ ÖNLEM

Binlerce kişinin sınırı geçmesinin ardından İspanya hükümeti, Sivil Muhafızlara destek vermek üzere silahlı kuvvetleri bölgeye konuşlandırdı. Komşu Melilla’daki Beni Enzar Sınır Kapısı da geçici olarak kapatıldı.

Bu görüntüler gündem oldu: "Etrafımı sardılar, korkuyorum! İstila altındayız" 2

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Anahtar Kelimeler:
İspanya göçmen
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