Balıkesir Valiliği'nden açıklama: Yaz okulları tatil edildi, bazı kamu personelleri idari izinli sayıldı

Balıkesi'in Sındırgı ilçesi merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremde onlarca bina yıkıldı, bir kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Balıkesir Valiliği, faaliyette olan yaz okullarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Yapılan açıklamada, kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayıldığını bilgisine de yer verildi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

"İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır"