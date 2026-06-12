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Balıkesir’de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir’de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde seyir halindeki 6 araç çarpıştı. Kazada 45 RZ 047 plakalı otomobildeki sürücü R.D. ile yanındaki F.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Balıkesir’de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı 1

Balıkesir’de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı 2

Balıkesir’de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı 3

Balıkesir’de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı 4

Balıkesir’de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı 5

Balıkesir’de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı 6


Kaynak: İHA

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Balıkesir
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