Balıkesir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy mevkiinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Bir otomobilin karşı şeride geçmesi ile oluşan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay, Balıkesir- Kepsut karayolunun Karamanköy mevkiinde meydana geldi. E.Ç. idaresindeki araç karşı şeride geçmesi sonucu S.S. idaresindeki araç ile kafa kafa çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine Karesi Grup Amirliğinden 1 kurtarma aracı ve 4 personel ile 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik ekipleri kazaya müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri kafa kafaya çarpışan 10 AFN 850 plakalı araçtan E.Ç. adlı vatandaşı ölü olarak, 06 BMP 170 plakalı aracın şoförü S.S. yi yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim ederek, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası gerekli güvenlik emniyet tedbirleri alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

