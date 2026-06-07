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Balıkesir’de park halindeki otomobil yangını korkuttu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Vergi Dairesi yakınlarında otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir’de park halindeki otomobil yangını korkuttu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Vergi Dairesi yakınlarında otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Balıkesir’de park halindeki otomobil yangını korkuttu 1

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Balıkesir’de park halindeki otomobil yangını korkuttu 2

Kaynak: İHA

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Balıkesir
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