Balıklıgöl yenilenebilir enerji projesi imza töreni

Balıklıgöl ve çevresinin yenilenebilir enerji ile aydınlatılması projesinin protokol imza töreni yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlık etti.

Proje kapsamında mevcut elektrik altyapısı yenilenebilir enerji sistemine entegre edilecek.

Eyyübiye Belediyesi, GAP Bölge İdare Kalkınma Başkanlığı ve Valilik arasında protokol imzalandı.

Protokol imza törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da katıldı.

Yaklaşık 45 gün içinde projenin başlayacağı açıklandı.

Başkan Kuş, projenin yaklaşık 32 milyon TL bedelinin 10 milyon TL'sinin Eyyübiye Belediyesi tarafından karşılanacağını belirtti.

Vali Hasan Şıldak, proje paydaşlarıyla birlikte olduklarını vurguladı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi 14 milyon TL finansman sağlayacak.

Eyyübiye Belediyesi ise 10 milyon TL yatırım yapacak.

Şanlıurfa YİKOP da 8 milyon TL finansman desteğinde bulunacak.

Yenilenebilir enerji modeli ile güneş enerjisi santralleri kurulacak.

Bunlardan elde edilen enerji, bölgenin aydınlatmasında kullanılacak.

Özel bir akıllı otomasyon sistemi ile aydınlatma sağlanacak.

Proje tamamlandığında, bölgenin aydınlatması yenilenecek.

Enerji bedelsiz temin edilecek. Güneş enerji santralleri sayesinde yıllık ortalama 350 bin TL kazanç sağlanacak.

