Balkanlardan gelen soğuk hava Edirne’yi beyaza bürüdü

Edirne’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken, vatandaşlar karı sevinçle karşıladı.

Edirne’de Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentte sevinçle karşılandı. Uzun süredir beklenen kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kent merkezinde özellikle tarihi alanlar kartpostallık görüntülere sahne oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii başta olmak üzere birçok tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, tarihi cami çevresinde toplanarak manzaranın keyfini çıkardı. Uzun bir aranın ardından karla buluşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Edirne’de karın ayrı bir güzellik oluşturduğunu dile getirdi.
Öte yandan valilik, etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik seyri ve can güvenliği gerekçesiyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin saat 09.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.
Ayrıca Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm kademelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

