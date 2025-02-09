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  4. Balkanların en korkutucu Orta Çağ geleneği bu sene de unutulmadı: 'Bocuk gecesi' görenleri hem korkutup hem de eğlendiriyor

Balkanların en korkutucu Orta Çağ geleneği bu sene de unutulmadı: 'Bocuk gecesi' görenleri hem korkutup hem de eğlendiriyor

09.02.2025 09:58
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.02.2025 09:58
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde, Orta Çağ’dan kalma "Bocuk Gecesi" büyük coşkuyla kutlandı. Yüzlerine korkutucu makyaj yapan ve beyaz çarşaflara bürünen gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Gelenek gereği ev sahipleri, korkuya karşılık olarak kabak tatlısı ikram etti. Sahne gösterileri ve konserlerle renklendirilen gece, hem korku hem de eğlence dolu anlara sahne oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde bir Balkan geleneği olan "Bocuk" düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Orta Çağ'dan kalma gelenek olduğu bilinen Bocuk kutlaması için çevre illerden ilçelerden çok sayıda kişi akşam saatlerinde Çamlıca beldesine geldi.

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Meydanda etkinlik için düzenlenen alanda katılımcılar yüzlerine korku uyandıracak makyaj yaptırdı.

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Beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, sokaklara çıktı. Beldede dolaşan gençler pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu.

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Ev sahipleri de gençlere kabak tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulundu.Etkinlikte sahne gösterileri ve konserler de gerçekleştirildi.

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Bugün herkesi korkutacaklarını anlatan Keçeci, "Bu gece kapıları çalarak kabak tatlısı yemeyen herkesi korkutacağız." dedi.
Şanay Irmak ise arkadaşlarıyla çok eğlenceli bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi. Bugünün korku gecesi olduğunu anlatan Irmak, taktığı maske ve kostümüyle evlerin kapısını çalarak insanları korkutacaklarını belirtti.

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BOCUK GECESİ GELENEĞİ NEDİR?

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor.

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Aile halkı, komşuları ve akrabalarının katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutuyor. "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

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"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan Orta Balkanlar gelenek ikram
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