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Balkondan düşen çocuk ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi

Çorum'da bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Balkondan düşen çocuk ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi

Buharaevler Mahallesi Silimkent Caddesi'ndeki bir binanın 4. katındaki evlerinin balkonunda bulunan M.E.E. (5) dengesini kaybederek zemine düştü.

Çocuğunun düştüğünü fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Durumu ağır olan çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Çorum Ankara
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