Balkondan girdiği evlerden 70 bin liralık eşya çalan hırsız tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İzmit'ten Samsun'a gelerek bir bekar evinde kalan A.K.'nin (39), Atakum ilçesinde sokak sokak gezerek keşif yapıp gireceği evleri önceden gözetleyip 2 ayrı evin balkonuna tırmanarak hırsızlık yaptığı, 2 eve girip ev sahiplerine yakalanınca kaçtığı tespit edildi. A.K.'nin hırsızlık yapacağı evlere keşif yapması ve bir eve tırmanma anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.K.'nin 13 Eylül'de bir ikametten 30 bin lira değerinde cep telefonu ve altın küpe çalınması ve 26 Eylül'de bir ikametten 40 bin lira değerinde televizyon ve laptop çalınması olayına karıştığı, 15 Eylül'de bir eve balkondan girilerek ev sahibi tarafından fark edilince kaçılması, 30 Eylül'de yine balkondan girilen bir ikamette ev sahibinin görmesi üzerine kaçtığı tespit edildi.

Polis yakalanan şahısla birlikte hırsızlığa konu yaklaşık 70 bin lira değerinde televizyon, laptop, cep telefonu ve ziynet eşyaları ele geçirerek, sahiplerine teslim etti.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ayrıca müracaatı bulunmayan ancak çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu, altın kolye ve bileklik ile çeşitli ev eşyalarıyla birlikte, hırsızlıkta kullandığı kıyafet ve tornavida bulundu.

Sorgulamada A.K.'nin 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık' suçlarından da arandığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.K., bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır