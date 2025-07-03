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Ballı Barajında geri sayım başladı

Erzincan Ballı Barajında geri sayım başladı.

Ballı Barajında geri sayım başladı

Erzincan Ballı Barajında geri sayım başladı. Gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının devam ettiği projede yüzde 82 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Ballı Barajı şantiyesini ziyaret etti.

Yavuz, beraberinde Erzincan 82. Şube Müdürü ve teknik personelle birlikte, Erzincan’ın önemli yatırımları arasında yer alan Ballı Barajı şantiyesini ziyaret etti.
Tamamlandığında 10.410 dekar münbit arazinin modern sulama imkânına kavuşmasını sağlayacak olan Ballı Barajı projesinde yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgiler alan DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında yapılan teknik değerlendirmeler ile projenin geldiği aşama yerinde gözlemlendi. Bölge halkının tarımsal verimliliğine büyük katkı sağlayacak bu önemli yatırımın, planlanan takvim çerçevesinde ilerlemesi için gerekli istişarelerde bulunuldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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