Bamya tohumu suyunun faydaları nelerdir? Bamya tohumu suyu neye iyi gelir?

Yaygın olarak ılıman iklimlerde yetişen bamya bitkisi, besin değeri yönünden epey zengin bir bitki türü olarak tanımlanmaktadır. Sebze kategorisi içerisinde de yer alan bamyanın kendisi dışında tohumları da tüketilir. Bamya tohumu da birçok farklı rahatsızlığın giderilmesinde kullanılan bir besindir. Bunun yanı sıra bamya tohumunun suyu da çok sayıda kişi tarafından kullanılmaktadır. Bamya tohumu suyu doğru ve ölçülü bir şekilde içildiğinde sağlık yönünden dikkat çekici faydalara sahiptir.

Bamya tohumu suyu nedir?

Bamya sebzesinin pek çok yararı olduğu gibi içini açınca görünen ve bamya tohumu olarak adlandırılan çekirdeklerinin de çeşitli yararları vardır. Bamya tohumlarının sıcak su içine katılarak demlenmesi neticesinde ortaya çıkan içecek, bamya tohumu suyu olarak tabir edilmektedir. Bamya tohumu suyu, tohum kısımlarını daha kolay tüketmek isteyenlerin en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Potasyum, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum gibi önemli minerallere içeriğinde yer veren bamya tohumu, çeşitli vitaminler yönünden de zengin bir içecektir.

Bamya tohumu suyunun faydaları nelerdir?

Bamya tohumu bünyesinde hem vitamin hem de mineral barındırdığı için bağışıklık üzerinde olumlu etkileri vardır. Bamya tohumu tek başına tüketilmek istendiğinde rahatsız edici olabilir. Bu yüzden daha çok bamya tohumları ile hazırlanan suyunun içimi tercih edilmektedir. Bamya tohumu suyu, bamya tohumunun sağlık için sunduğu tüm yararları içermektedir.

Bitki çayı niteliğini de taşıyan bamya tohumu suyunu aşırıya kaçmadan içmek en önemli konulardan biridir. Bu bağlamda çeşitli hastalıklara da iyi geldiği belirtilen bamya tohumu suyunun faydaları ise şu şekildedir:

İnsülin hassasiyetini artırma etkisine sahip olan bamya tohumu suyu bu etkisinden kaynaklı kan şekerini düzenlemektedir.

Bünyesinde bulunan çeşitli mineral ve vitaminler sayesinde bağışıklığı düşük olan kişilerin çeşitli rahatsızlıklara karşı savaşmasına yardımcı olmaktadır.

Eklem veya diz ile alakalı ağrıların hafiflemesinde etkili olduğu belirtilmektedir.

Mideyi korumakla beraber sindirim sistemi sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Bamya tohumu suyunun içinde yüksek oranda lif mevcuttur. Yüksek oranda lif içermesi bağırsakları harekete geçireceğinden kabızlık gibi sorunlarda kullanılabilmektedir.

Lifli bir içecek türü olduğundan zayıflama sürecinde destekleyici özelliktedir.

Kemiklerin daha da güçlü olmasında önemli bir role sahip olan bamya tohumu suyu, bu rolü sayesinde osteoporoz hastalığına yakalanma riskini indirebilir.

Göz sağlığını korumakla birlikte stres azaltıcı niteliği de bulunur.

Kolesterol seviyelerinin normal seyrinde kalmasını sağlayabilir.

İltihap, enfeksiyon gibi durumlara karşı koruyucu özelliği mevcuttur.

Bamya tohumu suyu neye iyi gelir?

Bamya tohumu suyu, bamyanın çekirdekleri kullanılarak yapılan bir içecek türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bamyanın çekirdekleri toz haline getirildikten sonra sıcak su içine katılır ve ardından belli bir süre demlenmesi için beklenmektedir. Çoğunlukla faydalarını görebilmek için aç karnına içilmesi tavsiye edilen bu su, içine arzu edilirse bal ya da limon da ilave edilebilir. Bünyesinde bulunan K vitamini kemik sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratırken bir yandan da kemik ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabilmektedir. İçerdiği A vitamini sayesinde ise göz sağlığını koruyucu bir özellik taşımaktadır. Kolesterol düşürücü etkisinden dolayı kolesterol problemi olanlara iyi geldiği belirtilir.

Böbrek, sindirim sistemi, kalp, astım, bronşit, şeker gibi rahatsızlıklara karşı olumlu yararlar sunan bamya tohumu suyu aynı zamanda grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara da yakalanma riskini düşürebilir. Bunlara ek olarak bünyesinde çok fazla lif yer aldığından kilo vermede de etkin bir rolü bulunmakla birlikte gebelik döneminde folat eksikliği görülen kadınlara da faydalı olduğu söylenmektedir.

Bamya tohumu suyunun zararları nelerdir?

Bamya tohumu suyu sağlık yönünden çeşitli yararları olan bir içecek türü olsa da çok fazla içildiğinde bazı yan etkilerin görülmesine sebebiyet verebilir. Kimi insanların çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olduğundan bamyaya karşı da bu durum söz konusu olabilir.

Hamilelikte en sık korkulan durum düşük yapma durumudur. Bamya tohumu suyunun bünyesinde folat denilen bir madde mevcuttur. Bu madde düşük riskini azaltmada etkilidir. Fakat gebe olan kadınların bu suyu tüketirken doktor gözetiminde olması, olası zararlarla karşılaşılmaması bakımından büyük önem arz eder. Ayrıca kronik hastalığı olan bireylerle düzenli ilaç içenlerin de bu suyu tüketmeden önce uzman bir hekimi görüşü alması tavsiye edilir.