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Bandırma’da kıyıya ceset vurdu: Kimliği belirlenemedi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahil kıyısındaki dalgakıran kayalıklarında bir ceset bulundu.

Bandırma’da kıyıya ceset vurdu: Kimliği belirlenemedi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahil kıyısındaki dalgakıran kayalıklarında bir ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, kayalıkların arasında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin uzun süredir denizde kaldığını ve tanınmaz hale geldiğini belirledi. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bandırma’da kıyıya ceset vurdu: Kimliği belirlenemedi

İlk incelemelerde intihar ihtimali üzerinde durulsa da, farklı ihtimallerin de değerlendirilebilmesi adına tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma Sahil Güvenlik ve Polis ekipleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

(İHA)Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma
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